Verboden door de Amerikaanse grondwet, maar Trump ziet derde ambtstermijn wel zitten

Donald Trump is nog maar net voorbij de helft van zijn eerste ambtstermijn, maar kijkt al ver in de toekomst: volgens de Amerikaanse president zou het best kunnen dat de Amerikanen straks eisen dat hij een derde keer het hoogste ambt in de Verenigde Staten bekleedt. Eén probleempje: de Amerikaanse grondwet verbiedt verkozen presidenten om meer dan tweemaal vier jaar in het Witte Huis te zetelen.

Trump ging er zondagmiddag in het midden van een uithaal naar de media al van uit dat hij de verkiezingen van volgend jaar wint en nog zes jaar president blijft: “Het goede nieuws is dat na zes jaar, eens ik Amerika weer GROOTS gemaakt heb en het mooie Witte Huis heb verlaten (denken jullie dat de mensen zouden eisen dat ik langer blijf?), de Falende New York Times en de Amazon Washington Post snel failliet zullen gaan en voor eeuwig weg zullen zijn.”

.....news is that at the end of 6 years, after America has been made GREAT again and I leave the beautiful White House (do you think the people would demand that I stay longer? KEEP AMERICA GREAT), both of these horrible papers will quickly go out of business & be forever gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 juni 2019

Daarmee reageerde Trump gepikeerd op peilingen in die kranten die uitwijzen dat hij het bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar best moeilijk zou kunnen krijgen, met name in enkele cruciale strijdstaten. Zo zou hij in Texas, dat al in decennia geen Democratische presidentskandidaat meer steunde, amper 2 procent voorsprong overhouden op voormalig vicepresident Joe Biden, momenteel de meest waarschijnlijke Democratische kandidaat.

Trump hintte in het verleden al meermaals (grappend) dat hij langer president zou willen blijven, bijvoorbeeld toen de Chinese president Xi Jinping de beperking tot twee ambtstermijnen in dat land liet schrappen. “We zullen er drie, vier, vijf termijnen van maken”, liet hij noteren bij een toespraak voor medestanders.

Grondwet

Daarbij ziet Trump wel één obstakel over het hoofd: de Amerikaanse grondwet verbiedt een verkozen president om meer dan tweemaal vier jaar te zetelen. Tot halverwege de 20ste eeuw was die beperking een informele traditie naar het voorbeeld van vader des vaderlands George Washington. Maar na het overlijden van president Franklin D. Roosevelt (die in 1940 als eerste president ooit een derde keer werd verkozen) werd die beperking ook vastgelegd in het 22ste amendement van de Amerikaanse grondwet.

