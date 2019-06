Drie Belgische bedrijven werken mee aan SkyGuardian-drones

De Amerikaanse dronebouwer General Atomics Aeronautical Systems heeft drie Belgische industriële partners gekozen om mee te werken aan de vier SkyGuardian-drones, die het Amerikaanse bedrijf aan België zal leveren. Dat maakte het bedrijf bekend in de marge van de luchtvaartbeurs in Le Bourget.

Het gaat om AIRobot uit Sint-Truiden, gespecialiseerd in de ontwikkeling van uitrusting voor professionele drone-operaties en in het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) voor de verwerking van beelden. Ook het Luikse ALX Systems, dat eveneens AI hanteert voor de verwerking van videobeelden, is geselecteerd. De derde partner is Hexagon, een afdeling van het Leuvense Geospatial. Dat bedrijf is gespecialiseerd in software en instrumenten voor het visualiseren van locatie-informatie om de drones te helpen van richting te veranderen.

Het Amerikaanse bedrijf had op 15 mei in Luik en op 16 mei in Sint-Truiden ontmoetingen met potentiële partners in België, om mee te werken aan de ontwikkeling van de drones, die ook wapens kunnen dragen. Op het evenement “Blue Magic Belgium” konden de Belgische bedrijven er hun technologische expertise voorstellen.

De federale regering besliste in oktober vorig jaar om vier drones te bestellen. Het order bedraagt 226 miljoen euro (532 miljoen inclusief onderhoud, software-updates en personeelskosten, red.). Het bedrijf uit Californië ging het engagement aan om drie miljoen dollar te investeren in onderzoek en ontwikkeling bij de Belgische industrie, om die te helpen competitief te maken voor toekomstige Europese droneprogramma’s.