TRANSFERGERUCHTEN. Neymar zou al op weg zijn naar volgende toptransfer

Het was hét transfernieuws van de dag maandag: PSG dat Neymar, de duurste voetballer aller tijden, ten gelde wil maken. De geruchtenmolen draait overuren, maar in Brazilië zijn ze er zeker van dat ‘Ney’ terugkeert naar Barcelona. Alle transfergeruchten van de dag - stuk voor stuk met een korreltje zout te nemen.

Maandag lekte via de toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe uit dat PSG zijn Braziliaanse superster Neymar weer wil verkopen. Een woelig laatste halfjaar van de duurste voetballer aller tijden zou ervoor gezorgd hebben dat ze in Parijs niet meer zo tuk zijn op hun vedette. Eigenaar Nasser Al Khelaifi leek naar Neymar te verwijzen toen hij in een gesprek met France Football zei dat het gedaan moest zijn met het vedettengedrag bij zijn team.

Volgens het Braziliaanse Globo Esporte ziet Barcelona zijn kans schoon. Voormalig profvoetballer en sportanker Caio Ribeiro zei al dat een transfer “nog niet getekend, maar wel dichtbij” is. Enig moeilijkheidje: PSG zou de 222 miljoen die het in 2017 betaalde willen recupereren. Bij Barcelona willen ze graag 100 miljoen euro plus enkele spelers geven. Samuel Umtiti, Ivan Rakitic en Ousmane Dembélé worden genoemd als potentiële kandidaten.

Wat met Griezmann?

In Catalonië zouden de spelers een terugkeer van de man die hen twee jaar geleden nog verliet wel zien zitten. Volgens het Spaanse Marca is Neymar nog steeds goed bevriend met spitsbroeders Luis Suarez en Lionel Messi. Tegelijkertijd liggen Neymar en Barcelona wel nog in conflict over de betaling van een loyauteitsclausule, maar dat zou met wat bemiddeling bij de tekenpremie op te lossen zijn. In Brazilië geloven ze dat een transfer al voor deze zomer zou kunnen zijn.

Foto: REUTERS

Mocht de transfer er effectief komen, is het ook nog maar de vraag wat Barcelona met Antoine Griezmann zal doen. Het is al langer een publiek geheim dat de Fransman zijn club Atlético zal ruilen voor Barça, al is die transfer nog steeds niet geofficialiseerd.

Coutinho naar PSG?

Een mogelijke vertrekker bij de Catalanen is Philippe Coutinho. De Braziliaanse middenvelder staat volgens de Spaanse krant AS hoog op het verlanglijstje van Leonardo, de nieuwe technische directeur van PSG. Afgelopen zomer legde Barcelona nog zo’n 150 miljoen euro voor hem op tafel, maar Coutinho groeide er nooit uit tot onbetwist titularis - hij moest een aantal matchen zelfs gewoon op de bank beginnen en maakte maar zelden de 90 minuten vol.

Foto: Photo News

Coutinho zou overigens ook op het verlanglijstje staan van Manchester United. De Braziliaanse middenvelder zou die transfer volgens Sky Sports echter niet zien zitten, daarvoor is zijn respect voor ex-club Liverpool - de aartsvijand van Man U - te groot. Of zou die Europa League er wat mee te maken hebben?

Dembélé gelinkt aan Liverpool

Nog iemand die mag beschikken bij Barcelona is Ousmane Dembélé. Globo Esporte ziet hem dus al als onderdeel van een deal voor Neymar, maar ook Liverpool zou op vinkenslag liggen. Trainer Jurgen Klopp werkte bij Borussia Dortmund al samen met de razendsnelle Dembélé. Het prijskaartje van de Fransman zou wel niet mis zijn: twee jaar geleden dokte Barcelona immers nog 105 miljoen euro om hem naar Spanje te halen.