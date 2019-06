Zoektocht naar Théo Hayez focust zich op vuurtoren in Byron Bay

De zoektocht naar de vermiste Belgische student Théo Hayez in Australië was maandag en dinsdag gericht op de omgeving van de vuurtoren van Byron Bay. Daar is het laatste gsm-signaal van de 18-jarige geregistreerd.

“De zoektocht gaat voort, maar er is geen nieuws”, bevestigde Samantha Long, de woordvoerder van de Australische lokale politie, dinsdag aan Belga. Tientallen vrijwilligers stonden de agenten bij, aldus het Australische persagentschap AAP.

Op 1 juni had een zendmast het laatste signaal van de mobiele telefoon van de student geregistreerd in de omgeving van de vuurtoren. De jongeman is voor het laatst gezien in de avond van 31 mei. Sindsdien wordt naar hem gezocht, maar nog zonder succes.

De politie gaf dinsdag geen commentaar over het feit dat de berichtendienst WhatsApp meehelpt aan het onderzoek, maar beperkt is in de toegang tot de data op de mobiele telefoon van de student.