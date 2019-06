Elon Musk “sluit Twitter-account af” na kritiek

Musk kondigde maandagochtend aan dat hij zijn Twitter-account had verwijderd. Al deed hij dat op zijn typisch onnavolgbare manier: via… een tweet vanop zijn eigen Twitter-account.

Het is niet duidelijk of Musk echt van plan is om afscheid te nemen van zijn favoriete medium, dan wel of het gaat om een grap.

De tweet komt er na een weekend waarin de Tesla-baas massaal onder vuur werd genomen op sociale media omdat hij weigerde een bronvermelding te zetten bij een afbeelding van een Franse webartiest.

This isn’t cute. This is perpetuating a cycle of artists working super hard on something, only to have their hard work snatched and used for easy likes and retweets. Just because you’re rich and famous doesn’t mean you’re exempt from this bullshit, asshole. pic.twitter.com/6Rl4SOFgvb