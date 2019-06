Man moet 21 maanden naar gevangenis omdat hij video van schietpartij in Nieuw-Zeeland deelde

Een Nieuw-Zeelandse man die de livebeelden van de aanslag op twee moskeeën in de stad Christchurch deelde op sociale media, heeft een gevangenisstraf van 21 maanden gekregen.

Philip Arps verstuurde de video van de aanslag (waarbij 51 mensen om het leven kwamen) naar 30 mensen, onder hen een vriend die hij vroeg om een vizier en een “kill count” (“dodenteller”) toe te voegen. Hij beschreef de beelden daarbij als “fantastisch”. De 44-jarige zakenman werd daarop aangeklaagd voor het verspreiden van laakbaar materiaal. Hij pleitte schuldig, en werd dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden.

Volgens rechter Stephen O’Driscoll gaat het namelijk om een “bijzonder wreed” haatmisdrijf. De rechter tilde ook zwaar aan het feit dat Arps “niet tot inkeer” was gekomen in zijn houding tegenover de moslimgemeenschap, en verwees naar eerdere “zorgwekkende” racistische incidenten waarbij de man betrokken was. Zo werd Arps in 2016 veroordeeld voor aanstootgevend gedrag omdat hij een varkenskop had achtergelaten aan de ingang van de Al Noor-moskee, uitgerekend één van de twee moskeeën waar Brenton Tarrant in maart toesloeg.