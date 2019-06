Michel Platini opgepakt in onderzoek naar gesjoemel bij toewijzing WK 2022 aan Qatar

Voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini (63) is dinsdagochtend opgepakt in het kader van een onderzoek naar corruptie bij de toewijzing van het WK voetbal 2022 aan Qatar. Dat meldt het Franse Mediapart.

Platini zit zelf een schorsing van vier jaar uit vanwege een dubieuze betaling die hij in 2011 zou hebben ontvangen van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Ook de Zwitser kreeg een jarenlange schorsing. Platini gold als de favoriet om Blatter op te volgen aan het hoofd van de Wereldvoetbalbond. De job ging uiteindelijk naar de Zwitser Gianni Infantino.

De beslissing om het wereldkampioenschap voetbal in 2022 te laten organiseren door Qatar is al langer omstreden. Zo werden er vragen gesteld bij het gebrek aan voetbalcultuur en de schendingen van de mensenrechten in het land. Maar ook de zomerse temperaturen - ruim over de 40 graden - deden de wenkbrauwen fronsen. Intussen werd bekendgemaakt dat het WK 2022 het eerste zal zijn dat in de winter wordt georganiseerd.