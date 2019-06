Plotse rukwind tilt springkasteel in de lucht tijdens idyllische picknick: minstens één peuter gewond

Britten die van een idyllische picknick in een park genoten, moesten in allerijl vluchten toen het weer plots omsloeg. De zonnige hemel werd bewolkt en de wind begon aan de tenten te trekken. Een opblaasbare glijbaan en een springkasteel waren niet bestand tegen de heftige rukwinden, en werden plots in de lucht getild. “Een tornado”, aldus getuigen die zich snel uit de voeten maakten. Eén peuter raakte gewond toen ze van de schouder van haar vader vloog en een metalen trailer raakte. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in kritieke toestand. Nog minstens drie anderen raakten lichtgewond.