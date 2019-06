Lichte straffen voor opdrachtgever van Schellebellemoord

Wichelen - In de zogenaamde ‘Schellebellemoord’ heeft het hof van beroep in Gent het vonnis van de rechtbank van Dendermonde bevestigd. Maar omwille van de overschrijding van de redelijke termijn - de feiten dateren al van 2011 - kregen de vier beklaagden wel drie jaar strafvermindering. Opdrachtgevers Prosper V. en Berlinda V. kregen respectievelijk 23 en 21 jaar. Schutters David C. en Sabrina V. respectievelijk 21 en 15 jaar cel.

Prosper V. (78) werd ervan verdacht dat hij samen met zijn dochter Berlinda V. (59), met wie hij een incestueuze relatie had, het plan beraamde om zijn zoon te vermoorden. Eddy V. werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. De nu 78-jarige Prosper V. werd in eerste aanleg veroordeeld tot 26 jaar cel. Zijn dochter Berlinda V. kreeg 24 jaar en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen in beroep.

Prosper V. voerde aan dat hij fysiek en mentaal werd belaagd door zijn zoon en dat de moord zodoende uitgelokt werd. Maar daar ging het hof niet op in. Volgens het hof van beroep worden het fysiek en verbaal geweld door Eddy V. tegenover zijn vader onvoldoende bewezen. De moord is volgens het hof daarom disproportioneel.

Berlinda V. hield vol dat ze van de moordplannen niet op de hoogte was, maar ook daar hechtte het hof geen geloof aan. Volgens het hof was Berlinda wel degelijk van de gesprekken over de moord op de hoogte en beraamde ze de moord samen met haar vader.

Schutters David C. (37) en Sabrina V. (39) betwistten hun schuld niet, maar hoopten op een lichtere straf. Volgens het hof maakte David C. misbruik van de financiële situatie en het drugsgebruik van Sabrina V. om haar bij het moordplan te betrekken. Toch had volgens het hof ook zij de mogelijkheid om niet deel te nemen.

Omdat de feiten al dateren van acht jaar geleden, hield het Gentse hof rekening met het te grote tijdsverloop en verminderde de straffen telkens met drie jaar.