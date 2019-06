Nederlandse universiteit gaat enkel nog vrouwen aannemen: “We willen een cultuurverandering”

De TU Eindhoven telt het laagste aandeel vrouwelijke hoogleraren van Nederland. Daar wil het wat aan doen. Vanaf 1 juli stelt het alle vacatures voor wetenschappelijk personeel voor een anderhalfjaar enkel open voor vrouwen.

Pas als na zes maanden geen geschikte kandidaat wordt gevonden, mogen mannen hun kans wagen. De technische universiteit wil met deze maatregel de genderbalans in het personeelsbestand meer in evenwicht brengen.

Vorig jaar eindigde Eindhoven volgens de Nederlandse krant NRC opnieuw onderaan in de ‘Monitor Vrouwelijke Hoogleraren’ met 12,6 procent vrouwelijke hoogleraren. “We willen een cultuurverandering en daarvoor is het belangrijk dat we onze doelstelling van 20 procent halen”, zegt rector Frank Baaijens in de krant. “Omdat we de komende jaren 150 vaste vacatures te vervullen hebben, kunnen we nu een flinke slag maken.”

Eind 2020 wordt de maatregel geëvolueerd. Volgens de universiteit is het gericht werven van vrouwen toegestaan omdat het gaat om een ondervertegenwoordigde groep.