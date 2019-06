Veroordeeld of niet, de UEFA verwacht KV Mechelen nog steeds in de Europa League… en dat leidt tot rare toestanden

Ondanks het feit dat KV Mechelen door de Geschillencommissie Hoger Beroep veroordeeld werd voor matchfixing, staat Malinwa voor de Europese voetbalbond UEFA wel nog bij de 17 clubs die zich automatisch verzekerd hebben van een plaatsje in de groepsfase van de Europa League. Vervelend, want terwijl de Belgische clubs er al op rekenen dat de Europese tickets een plaatsje zullen opschuiven, heeft de UEFA Antwerp - en niet AA Gent - uitgenodigd voor de loting voor de tweede voorronde.

Op de officiële website van de UEFA prijkt KV Mechelen aan de zijde van Arsenal, Manchester United, Lazio, Milan en Sevilla als zekerheid voor de groepsfase in de Europa League. Een beetje vreemd - in België is Malinwa immers veroordeeld voor matchfixing waardoor het zijn Europese licentie verloor. Achter die tabel staat wel nog een sterretje: subject to final confirmation by UEFA. Helemaal zeker is ze dus nog niet.

Het heeft er alle schijn van dat de UEFA wacht op de uitspraak van het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) over het beroep van KV Mechelen en Lokeren in de zaak. In zijn reglementen stelt de UEFA evenwel dat het niet gebonden is door de beslissingen van nationale sportrechtbanken. Zelfs als KV Mechelen zijn gelijk haalt voor het BAS, kan de UEFA KV Mechelen dus nog de deelname aan de Europa League ontzeggen.

Antwerp in plaats van AA Gent uitgenodigd voor loting

Dat de UEFA er voorlopig nog van uitgaat dat KV Mechelen de Belgische vertegenwoordiger in de groepsfase van de Europa League zal zijn, leidt wel tot een vervelende situatie. De veroordeling van bekerwinnaar KV Mechelen zorgde er immers voor dat de tickets voor de Europa League allemaal een plaatsje opschuiven. Nummer drie Standard zou zo de plaats van KV Mechelen innemen in de groepsfase. Nummer vier Antwerp zou aantreden in de derde voorronde en nummer vijf AA Gent in voorronde nummer twee.

Sven Jacques zakt namens Antwerp naar Nyon af. Foto: Joris Herregods

Doordat de UEFA die veroordeling nog niet erkent, is de uitnodiging voor de loting van de eerste en tweede kwalificatieronde van de Europa League komende woensdag echter naar Antwerp gegaan in plaats van naar AA Gent. Terwijl zij pas in de derde voorronde in actie zullen komen als de veroordeling van KV Mechelen stand houdt voor het BAS. Antwerp liet inmiddels via sportief adviseur Sven Jaecques al weten dat het wel degelijk van plan is naar Nyon af te zakken. Voor de loting van een wedstrijd die het naar alle waarschijnlijkheid niet zal spelen.

Gelukkig start tweede voorronde pas op 25 juli

Een rare situatie, maar ook niet onoverkomelijk. Ten eerste omdat het BAS voor eind deze maand een uitspraak zou moeten hebben gedaan in de zaak, terwijl de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League pas op 25 juli gepland staat. De Europese voetbalbond UEFA kan zijn tabellen dus nog aanpassen en de desbetreffende ploeg ruim van tevoren op de hoogte brengen.

Foto: Photo News

Als KV Mechelen veroordeeld blijft en AA Gent in de tweede voorronde aan de bak moet, zou het ook reekshoofd zijn. Daardoor zou het sowieso uitkomen tegen twee ploegen die elkaar midden juli nog moeten bekampen voor een plekje in de tweede voorronde.

• De verdeling van de Europa League-tickets als KV Mechelen veroordeeld blijft of de UEFA zijn veto uitspreekt:

Groepsfase: Standard

Derde voorronde: Antwerp

Tweede voorronde: AA Gent

• De verdeling van de Europa League-tickets als KV Mechelen toch Europa in mag:

Groepsfase: KV Mechelen

Derde voorronde: Standard

Tweede voorronde: Antwerp