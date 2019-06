Dries Van Langenhove moet verplicht Dossinkazerne bezoeken, maar haalt zo’n maatregel wel iets uit?

Een verplicht bezoek aan Kazerne Dossin in Mechelen. Die maatregel legt de onderzoeksrechter op aan Schild & Vrienden-boegbeeld Dries Van Langenhove. Opvallend, maar welke impact heeft zo’n bezoek aan het Holocaustmuseum? “Een hardleerse negationist zullen we niet overtuigen van het bestaan van de gaskamers in Auschwitz”, zegt directeur Christophe Busch. “Maar de kans bestaat altijd dat de persoon in kwestie besmet raakt met nuance.”