Ronald Vargas (ex-Anderlecht en Club Brugge) rond met KV Oostende

KV Oostende heeft zich versterkt met Ronald Vargas. De Venezolaan was transfervrij nadat zijn contract bij het Australische Newcastle Jets afliep. De 32-jarige aanvaller kwam eerder al uit voor Anderlecht en Club Brugge. Hij tekent voor twee seizoenen.

Ronald Vargas debuteerde bij het Venezolaanse Caracas voor hij in 2008 naar Club Brugge verhuisde. Daar bleef hij tot 2011, toen hij werd weggeplukt door Anderlecht. Een omstreden transfer waar paars-wit weinig plezier aan beleefde, want hij de aanvaller werd geplaagd door blessures.

Toen zijn contract in het Astridpark afliep verhuisde Vargas een seizoen naar het Turkse Balikesirspor. Daarna speelde hij twee seizoenen voor AEK Athene, alvorens in september 2017 naar Australië te verhuizen, waar hij actie was voor Newcastle Jets. Ook daar werd zijn passage getekend door een zware blessure: op de derde speeldag liep hij een zware beenblessure op waardoor hij vier maanden out was.