Loft van ‘Familie’ gooit hogere ogen dan koninklijk paleis: deze Mobiscore halen bekende woningen

Melle - U woont beter boven de broodjeszaak uit soapserie ‘Familie’ dan in het kasteel van Laken. Want het paleis van koning Filip krijgt lagere punten in de ‘Mobiscore’, een nieuwe tool op immosites die bepaalt hoe goed je nieuwe huis gelegen is. Al valt het ook voor koning Filip nog mee: hij kan nog met de fiets naar de bakker, in de Westhoek liggen de scores veel lager.

Het rapport van de koning: 8,7 op 10.

Een bushalte voor de deur, bakkers en slagers in de buurt, scholen op fietsafstand: koning Filip en koningin Mathilde hebben het getroffen met de locatie van hun optrekje in Laken. Apotheker, bibliotheek en huisarts: allemaal doenbaar zonder auto. Alleen een goed vertakt treinstation, dat ligt wat verder. Resultaat: het kasteel van Laken krijgt 8,7 op 10.

Sinds dinsdag krijgt elk adres in Vlaanderen en Brussel een score op 10, gebaseerd op de bereikbaarheid van alle diensten met een duurzaam vervoermiddel. Het rapport telt voor vijf verschillende criteria: openbaar vervoer, onderwijs, winkels en diensten, ontspanning, sport en cultuur en gezondheid en zorg. Als dat te voet of met de fiets kan, krijgt een huis hogere scores. “Je koopt vaak maar één keer een huis, maar dat bepaalt wel hoe je je de rest van je leven gaat verplaatsen”, is de redenering van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, dat de Mobiscore opzette.

Het adres van de Man van Melle: zeer goed bereikbaar.

LEES OOK: Hoe ‘goed’ is jouw woning gelegen? Bereken het hier: ‘’Mobiscore zal invloed hebben op de prijs van huizen”

‘Familie’ en ‘Thuis’

Met een score van 9,9 op 10 haalt de loft van Lars uit Familie een zo goed als perfect rapport. Het fictieve huis ligt in een echte straat: de Adegemstraat in hartje Mechelen. Vlak bij alles wat je nodig hebt, concludeert de Mobiscore. Veel beter dus dan het huis van Frank en Simonneke uit ‘Thuis’. Hun huis in de Dreef in Ternat krijgt maar 7,3 op 10. En wie iets aan de eenzaamheid van de Man van Melle wil veranderen, die komt terecht in een huis in de Koekoekstraat, met een score van 8,3 op 10

Het station van Leuven: alleen wat minder op het vlak van openbaar vervoer.

‘Samson & Gert’

Opvallend: zelfs de adressen van de stations van Gent (9,6), Leuven (9,7) en Brussel-Centraal (9,7) scoren slechter dan de loft van Lars. Het station van Leuven krijgt daarbij slechte punten voor... het aanbod van openbaar vervoer in de buurt. Volgens het departement Omgeving heeft dat te maken met de ‘knooppuntwaarde’ van het station. Ook het gemeentehuis van Samson & Gert, in Asse, krijgt overigens geen hoge punten: 7,4 op 10.

De echt lage scores vind je terug in landelijke gemeenten, zoals bijvoorbeeld de Westhoek. Je moet er soms kilometers rijden voor een bakker en het openbaar vervoer bestaat er soms alleen uit belbussen.

www.mobiscore.be