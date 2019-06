Britse politica waarschuwt collega's in parlement: “Mijn excuses, ik ga flauwvallen”

Barones en onderminister voor Volksgezondheid Nicola Blackwood werd maandag op de rooster gelegd in het Britse Lagerhuis over een uitbraak van een bacterie in Britse ziekenhuizen. Toen de conservatieve politica het over de voedselveiligheid in ziekenhuizen had - voedsel wordt vaak geassocieerd met uitbraken van listeriose - werd ze zelf even onwel. “Verontschuldig me”, klonk het plots. “Ik ga flauwvallen.” Na tien minuten onderbreking en een glas water, kon de barones haar werk verderzetten.