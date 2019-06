Controle van fietser leidt Antwerpse politie naar 8 kilo drugs

Antwerpen - De arrestatie van een vermoedelijke drugsdealer op straat in Antwerpen heeft zondag bij een daaropvolgende huiszoeking geleid tot de vondst van acht kilogram hasj. Dat zegt de Antwerpse lokale politie.

De verdachte probeerde in de Uitbreidingsstraat in de stationsbuurt van Berchem al fietsend een controle door twee wijkagenten te ontvluchten, maar de agenten haalden hem in en konden hem overmeesteren. Hij had verschillende verkoopsdosissen hasj en cocaïne op zak, net als een grote som geld.

De 41-jarige verdachte bleek illegaal in ons land te verblijven, maar woont in een appartement in Borgerhout. Daar voerde de politie dan ook een huiszoeking uit. De speurders vonden er nog eens acht kilo hasj. De verdachte werd daarop voor de onderzoeksrechter geleid, die hem liet aanhouden. De man ontkent wel elke betrokkenheid met de hasj die in zijn appartement lag.