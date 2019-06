Spectaculaire ontsnappingstruc loopt fout: indiase ‘Houdini’ verdrinkt

Een goochelaar die zichzelf beschouwde als de Indiase ‘Houdini’ is verdronken nadat zijn ontsnappingstruc in een rivier is misgelopen. De politie vond zijn levenloze lichaam terug in een rivier.

De 42-jarige Chanchal Lahiri, die in India beter bekend staat onder zijn artiestennaam ‘Mandrake’, liet zich zondag geketend met zes sloten in de Hooghly-rivier in Kolkata zakken.

Zijn familie en toeschouwers keken op een boot toe tot hij zou bovenkomen. “Als ik me kan losmaken, dan wordt het magisch, anders wordt het tragisch”, zei hij vlak voor de stunt.

De bedoeling was dat hij zichzelf zou bevrijden, maar dat is niet gelukt. De goochelaar is verdronken. Sinds zondag was hij vermist. Intussen heeft de politie zijn lichaam een kilometer verder teruggevonden.

Hij zou dezelfde truc een tiental keer eerder met succes hebben uitgevoerd.