Tuchtonderzoek naar dronken rechter die vluchtmisdrijf pleegde geopend: “Ze zal de volle verantwoordelijkheid opnemen”

Antwerpen - De Antwerpse rechter die vorige week in dronken toestand een ongeval met stoffelijke schade veroorzaakte, biedt bij monde van haar advocaten haar excuses aan. “Ze is er zich ten zeerste van bewust dat dit niet had mogen gebeuren en zal de volle verantwoordelijkheid opnemen.”

De 57-jarige vrouw, die rechter is bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, was eerst tegen een container gereden op het Antwerpse Zuid en vervolgens nog tegen twee geparkeerde auto’s. Tientallen getuigen, die op een terrasje zaten, zagen haar meteen weer wegrijden. De wegpolitie plukte haar kort daarna van de Antwerpse ring. Ze legde een positieve ademtest af en moest haar rijbewijs afgeven.

“Ze heeft een fout gemaakt en zal zich hiervoor moeten verantwoorden. De tuchtprocedure werd reeds opgestart en de strafrechtelijke procedure wegens verkeersovertredingen volgt. Cliënte excuseert zich voor hetgeen zich heeft voorgedaan en is er zich ten zeerste van bewust dat dit niet had mogen gebeuren. Ze zal hiervoor de volle verantwoordelijkheid opnemen en haar sanctie aanvaarden”, zeggen haar advocaten Walter Damen en Luc De Daele in een mededeling.

Ze verzetten zich wel tegen de geruchten en roddels die over de rechter naar buiten werden gebracht. “Zaken die men weet ‘van horen zeggen’ zijn geen basis om iemands proces te voeren. Onze cliënte heeft er 28 onberispelijke jaren opzitten. Ze stond algemeen bekend als een menselijke rechter die haar dossiers zeer goed kende en haar vonnissen schreef, rekening houdende met alle aspecten. Geruchten en roddels bieden geen soelaas in dit debat.”