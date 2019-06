Brusselse taxichauffeur maakt klant 4.500 euro lichter via gehaaide methode

Brussel - Taxichauffeurs in Brussel hebben een nieuwe techniek om mensen op te lichten. Ze proberen de bankkaart van de klant te ontfutselen en kunnen zo heel wat geld binnenhalen. Een jonge Brusselaar verloor zo 4.500 euro. Dat schrijft Bruzz.

Oppassen als je in Brussel een taxi neemt en met je bankkaart wil betalen. Taxichauffeurs hebben een nieuwe fraudetechniek waarmee je een hoop geld kan verliezen. Aan het einde van de rit geeft de chauffeur zijn klant een betaalterminal, maar toetst niet eerst een bedrag in. Klanten reageren automatisch en typen hun pincode in en geven het toestel terug.

Op dat moment kunnen taxichauffeurs ongemerkt de bankkaart wisselen met een anoniem exemplaar van dezelfde bank. Op die manier heeft de chauffeur de bankkaart, maar ook de pincode. Een jonge Brusselaar is zo circa 4.500 euro kwijtgeraakt. De taxichauffeur ging geld afhalen bij verschillende bankautomaten. Dat schrijft Bruzz.

Volgens de politie is de fraudetechniek al enkele jaren gekend en zijn er al verschillende slachtoffers. Meestal bevinden ze zich in een dronken toestand of zijn ze erg moe.