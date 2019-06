Hoe Platini als marionet van president Sarkozy het WK voetbal 2022 mee naar Qatar bracht na een “toevallige ontmoeting”

Michel Platini (63) is voetballegende af. Definitief. Niet alleen was hij al acht jaar verbannen -een straf die later gehalveerd zou worden- van alle voetbalgerelateerde activiteiten, de gewezen UEFA-voorzitter zit nu ook achter de tralies. De anticorruptiecel van de Franse overheid arresteerde hem dinsdagochtend op verdenking van actieve en passieve corruptie omtrent de toewijzing van het WK 2022 aan Qatar. Hoe? Door zich te laten verleiden door toenmalig Frans president Nicolas Sarkozy. Reconstructie van de finale val van een voetbalster.