Tsunami-alarm in Japan na zware aardbeving

In 2011 werd het Noordoosten van Japan getroffen door een Tsunami. Foto: REUTERS

In Japan heeft de regering dinsdag tsunami-alarm afgekondigd nadat een aardbeving met een - volgens de nationale weerdienst - magnitude 6,8 de noordwestelijke prefectuur Yamagata heeft getroffen. De beving deed zich voor omstreeks 22.22 uur plaatselijke tijd (15.22 uur Belgische tijd).

Het epicentrum bevond zich volgens de Japanse weerdienst op een diepte van 10 kilometer. Nog volgens de meteorologische dienst dient er geen vrees te zijn dat de tsunami ernstige schade veroorzaakt. Het zou gaan om een vloedgolf van een meter hoog die een deel van de noordwestelijke kust van het (belangrijkste) eiland Honshu zou treffen, langs de prefecturen Yamagata, Niigata en Ishikawa.

Volgens de Amerikaanse geofysische dienst USGS bedroeg de magnitude 6,4 en bevond het epicentrum zich op 16 kilometer diepte, 33 kilometer ten westzuidwesten van Tsuruoka.

De publieke omroep NHK meldde dat er “echt zware” schokken zijn gevoeld en onderbrak zijn programma’s om te berichten over de beving die ook in de hoofdstad Tokio te voelen was.

Telefooncentrales van hulpdiensten zijn overbelast, er zijn stroomuitvallen, er zijn gaslekken gesignaleerd en treinen stopgezet, aldus NHK. Er zijn nog geen details over schade of gewonden.

De elektriciteitsproducenten hebben geen anomalieën in de centrales binnen de getroffen perimeter gemeld. Televisiecommentatoren roepen de bevolking op waakzaam te zijn omdat er heel waarschijnlijk nog bevingen zullen komen. Later op de dag geeft de woordvoerder van de regering een persconferentie, premier Shinzo Abe is naar zijn kantoor teruggekeerd.