De strijd is gestreden: dit is de Plezantste Vereniging van jouw gemeente

Meer dan 102.000 mensen trokken twee weken lang naar de virtuele stembus in onze zoektocht naar de Plezantste Vereniging. Buren en collega’s kozen hun favoriet, mama’s en papa’s voerden enthousiast mee campagne, leden haalden alles uit de kast om de titel in de wacht te slepen. Maar de strijd is gestreden, de resultaten zijn daar. Kijk hier welke groep zich “de Plezantste Vereniging” van jouw gemeente mag noemen.

Razendpopulair, zo kunnen we het verenigingsleven gerust noemen. Meer dan 55 procent van onze Vlamingen is actief in minstens één groep, terwijl ons land meer dan 45.000 officieel geregistreerde verenigingen kent. Jeugdbewegingen, theatergroepen, bejaardenbonden, gildes, muziekverenigingen of zelfs snorrenclubs. Je kan het je zo gek nog niet bedenken of er bestaat wel een enthousiaste groep mensen voor.

Bekijk hier onze handige flowchart met alle statistieken.

Veertiendaagse strijd

Van 3 tot 16 juni verenigden meer dan honderdduizend Vlamingen zich in de zoektocht. Zij stemden massaal op de vereniging die volgens hen het gezelligst, het meest enthousiast, het warmst, het onvergetelijkst, kortom het plezantst is. In elke gemeente konden we één winnaar kronen. Kijk snel welke groep in jouw gemeente met de titel gaat lopen:

Provincietitel en grote winnaar

Maar daar stopt het nog niet. Onze jury berekent uit die resultaten immers ook wie de provinciewinnaar is. Het aantal stemmen wordt afgewogen tegen het aantal inwoners en de groep met het strafste percentage krijgt nog beter nieuws: zij mogen zich Plezantste Vereniging van hun provincie noemen.

Dat niet alleen, zij krijgen de kans om zich te bewijzen voor onze jury. Die gaat ter plaatse bij de winnende vereniging van elke provincie en schrijft een heus rapport uit. Wie het best scoort, krijgt op 29 juni de hoofdprijs: zij mogen zich de beste vereniging van Vlaanderen kronen. En dat levert nog iets op ook: een veiligheidscheck van AXA en een cheque van 1.000 euro.