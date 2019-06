Limburgse agent veroordeeld voor het vervalsen van alcoholcontrole

Herk-de-Stad - Een 39-jarige agent uit Herk-de-Stad heeft zes maanden cel gekregen voor het vervalsen van een alcoholcontrole. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Op 29 augustus 2016 reed een 23-jarige man rond 2 uur ’s nachts met zijn auto tegen een boom in Tessenderlo. De agent die ter plaatse kwam zag geen uitwendige tekenen van dronkenschap en vertrok toen hij een oproep kreeg van diefstal op heterdaad. Hij gaf zijn collega’s van de zone Beringen, Ham en Tessenderlo een papier met daarop de S van safe en het serienummer van het ademtoestel. Maar twee uur later legde de man in het ziekenhuis van Diest wel een positieve test af.

De man had 0.8 promille in zijn bloed. De agent gaf later tijdens de rechtszaak aan de betrokkene niet te kennen, maar gaf wel toe dat hij geen ademtest afgenomen had.