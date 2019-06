Trump kondigt ontmoeting met Xi aan

“Ik heb een heel goed telefoongesprek gehad met president Xi van China”, aldus Trump op Twitter. “We zullen volgende week op de G20 in Japan een uitgebreide ontmoeting hebben.”

Voordat Trump en Xi elkaar ontmoeten, gaan Amerikaanse en Chinese delegaties weer in gesprek over een handelsakkoord. “Onze teams zullen al voor onze ontmoeting gesprekken hebben”, luidt het.

De twee landen zijn al maanden af en aan in gesprek over nieuwe handelsafspraken. Tussen de gesprekken door zitten ze elkaar dwars met importheffingen en andere maatregelen.

