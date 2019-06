Aalsterse café-uitbaters krijgen postkaart met verzoek naar eigen land te gaan: “We konden onze oren amper geloven”

Aalst - Ingrida Tankeliun en Edgar Charlap kregen donderdag een postkaartje in de bus met een niet mis te verstane boodschap erop. “Misschien verstaan jullie het niet wat ik hier schrijf, maar het is nooit te laat om... Nederlands te leren. Of is dat misschien te min voor jullie? Ga dan maar eens te rade bij het... Vlaams Belang! Dan zal het rap zijn... ‘Return to Ireland!’”

Het koppel uit Litouwen baat sinds oktober de Irish pub St. James Gate op het Stationsplein in Aalst uit. Het is al het derde geval van vreemdelingenhaat dat ze op negen maanden tijd hebben meegemaakt in hun zaak.

LEES OOK. Verdachte in beeld voor racistische brief in Aalst: “Halve beesten zonder waarde. Jullie zijn hier niet welkom”

“Nietsvermoedend ging ik donderdag de brievenbus legen”, begint Ingrida haar verhaal. “Naast enkele brieven zat er ook dit postkaartje tussen. Ik spreek wel een klein woordje Nederlands, maar ik had toch moeite om de tekst die erop stond te vertalen. Daarom vroeg ik het aan één van onze klanten om het te doen. Toen mijn vriend en ik de boodschap hoorden konden we onze oren amper geloven.”

Foto: lvl

Werk en belastingen

“We begrijpen niet goed waarom de briefschrijver net ons viseert”, voegt Edgar toe. “Wij werken zes dagen op zeven en op onze vrije dag zijn we ook meestal met onze zaak bezig. Van een uitkering leven we dus hoegenaamd niet. We betalen als horecamensen ook aanzienlijk wat belastinggeld, dus dat kan men ons ook al niet verwijten. Het klopt wel dat we het Nederlands niet goed onder de knie hebben. We zouden daar graag verandering in brengen, maar omdat de lessen doorgaans ‘s avonds plaatsvinden hebben we geen tijd om deze te volgen omdat we op dat moment in onze zaak staan.”

Het koppel wil niet met een beschuldigende vinger richting Vlaams Belang wijzen, de partij waaraan de briefschrijver refereert. Eén van hun vaste klanten is namelijk lid van de partij en hij benadrukte dat hij het absoluut niet eens was met de persoon die de brief had verstuurd. Het koppel krijgt overigens heel veel steun van hun klanten. Eén van hen zou het voorval zelfs bij Unia gemeld hebben.

Medelijden met briefschrijver

“Ach, eigenlijk hebben we medelijden met de briefschrijver. We verstaan niet dat je zo vol haat kan zitten en het op die manier moet uiten. Overigens, het kaartje heeft niet het effect gehad dat hij of zij voor ogen had. We krijgen namelijk enorm veel steunbetuigingen uit verschillende hoeken. Voorts merken we een stijging in het aantal klanten sinds het incident, dus eigenlijk heeft de briefschrijver reclame voor onze zaak gemaakt. We denken er tot slot niet aan om naar de politie te gaan, maar naar Ierland trekken we op suggestie van die persoon ook niet. Tenzij voor een citytrip, want oorspronkelijk zijn we afkomstig uit Litouwen”, merken Ingrida en Edgar fijntjes op.