Wat is er aan de hand met Merkel? Bondskanselier trilt onophoudelijk tijdens volkslied

Duits bondskanselier Angela Merkel ging dinsdag in Berlijn, bij een officiële ceremonie ter ere van het bezoek van de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky, hevig aan het trillen. Maar volgens haar entourage is er geen reden tot bezorgdheid: de bondskanselier zou last hebben gehad van uitdroging.

Merkel begon te trillen net toen de volksliederen van de twee landen werden afgespeeld en alle camera’s op haar en haar Oekraïense collega gericht waren. Het was op dat moment erg warm in de Duitse hoofdstad, zowat 30 graden Celsius.

Maar een uur later probeerde het Duitse staatshoofd iedereen gerust te stellen. Met de glimlach verklaarde ze dat ze intussen drie glazen water had gedronken. “Daar had ik duidelijk behoefte aan, ik voel me momenteel heel goed”.

Merkel wordt volgende maand 65 jaar. Ze is bezig aan haar laatste mandaat en zou uiterlijk in 2021 aftreden.

