De meest controversiële beslissing ooit: toewijzing van WK 2022 aan Qatar zorgt al bijna 10 jaar voor schandalen

De beslissing om het WK 2022 aan Qatar te geven lijkt goed op weg de meest omstreden in de geschiedenis van de sport te worden. Met nu ook weer voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini die opgepakt werd is er weer een nieuw schandaal in een heel lange reeks. Te hoge temperaturen, homohaat, slavenarbeid en verhaal na verhaal over gesjoemel bij de toewijzing van de organisatie doen de wereld al bijna tien jaar steigeren.