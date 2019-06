Hoe één zinnetje en Dries Van Langenhove het feestje van de Kamerleden dreigen te verpesten: “Het wordt stilaan onaanvaardbaar”

Donderdag is het de beurt aan de Kamerleden om hun eed af te leggen. Een feestelijke ceremonie, maar die dreigt overschaduwd te worden door de discussie over Dries Van Langenhove (Vlaams Belang). Volgens het reglement moet hij als jongste parlementslid de voorzitter bijstaan. Maar nu hij in verdenking is gesteld, tekenen de Franstalige partijen verzet aan.