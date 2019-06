Vlaamse zangeres ontvangt plotseling honderden fanberichten... maar die zijn eigenlijk niet voor haar bestemd

Blankenberge / Waregem - De West-Vlaamse zangeres Billie Bentein wordt geconfronteerd met een vervelend probleem. Ze wordt op haar artiestenpagina op Facebook overstelpt met fanmail voor... de Amerikaanse superster Billie Eilish.

Bentein was drie jaar lang zangeres van Netsky en bouwt momenteel aan een solocarrière. Met nummers als Give me the knife en Love kills slowly lukt dat aardig. Dat de West-Vlaamse geregeld een berichtje krijgt van een fan is dus niet onlogisch, maar de fanmail nam de laatste maanden wel erg extreme proporties aan.

“Honderden berichten krijg ik binnen. Het is niet meer bij te houden”, vertelt ze. “Allemaal fans van Billie Eilish. Het gaat vooral om Amerikanen, maar er zitten ook een pak andere nationaliteiten tussen.Ze allemaal lezen is onmogelijk. Dagelijks stromen er tientallen nieuwe berichtjes binnen.”

Bentein stelde ondertussen een automatisch bericht in waarin staat dat het onmogelijk is om alle berichten beantwoorden. In het antwoord verwijst ze ook naar haar eigen muziek. “Zo probeer ik er toch nog iets positief van te maken, want zo leren mensen mij misschien kennen.” Bentein vermoedt dat haar account per ongeluk is gelinkt aan Eilish. Wie de Belgische Billie wil bereiken, kan dat nog altijd via de e-mailadressen die op haar facebookpagina vermeld worden.