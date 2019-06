Droomdeal blijkt nachtmerrie als kersverse ‘villa-eigenaar’ ontdekt wat hij echt heeft gekocht

Een man in Florida is lelijk bekocht bij de aankoop van een huis. Op een openbare verkoop bood hij zo’n 8.100 euro voor een grote villa, of dat dacht hij toch. Toen zijn bod aanvaard werd, bleek hij een behoorlijke kat in de zak gekocht te hebben.

Toegegeven, de foto bij de online veiling is een beetje misleidend. Een grote witte villa met oprit en garage, een grote boom zorgt voor schaduw. De man, die nog nooit iets online kocht, werd toch verleid om een bod uit te brengen. Hij bood 8.100 euro voor een huis dat gemakkelijk op 158.000 euro geschat wordt. Belachelijk laag vond hij zelf, maar even later werd zijn bod wel aanvaard. Te mooi om waar te zijn? Absoluut. De man had niet het idyllische plaatje gekocht maar wel een klein grasperkje tussen twee opritten. Geschatte waarde: 44 euro.

Een bizarre samenloop van omstandigheden, want ook de gemeenteambtenaren hebben geen flauw idee waarom het strookje groen nooit aan één van de twee huizen werd toegeschreven. De man wil de verkoop nu liefst ongedaan maken maar helaas wordt dat door de lokale wetgeving verboden.