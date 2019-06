Red Flame Janice Cayman versiert toptransfer naar Olympique Lyon

Janice Cayman verlaat Montpellier voor de Franse topclub Olympique Lyon, zo maakte OL dinsdag bekend.

De dertigjarige Cayman was sinds 2017 aan de slag bij Montpellier, waar ze destijds een contract voor drie seizoenen ondertekende. De Belgische international, die in 2017 de Gouden Schoen mocht ontvangen, kwam toen over van het Amerikaanse Western New York Flash, waarmee ze de titel had veroverd in de National Womens Soccer League (NWSL). Voordien was ze al vier seizoenen in Frankrijk bij Juvisy (2012-2016) aan de slag geweest en in de Verenigde Staten bij Blues de Pali (2009) en Florida State University (2009-2012).

Bij de Franse landskampioen wordt Cayman onder meer ploeggenote van de Noorse Ada Hegerberg, de winnares van de Gouden Bal bij de vrouwen.