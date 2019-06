Franse president decoreert Elton John

De Franse president Emmanuel Macron zal vrijdag, op de dag van het Feest van de Muziek in Frankrijk, de Britse rocker Elton John decoreren in de Nationale orde van het Legioen van Eer (Légion d’honneur), de belangrijkste en hoogste onderscheiding in Frankrijk. Het Elysée noemde Elton John dinsdag “één der grootste pop-rock artiesten sinds de jaren zeventig”.

De decoratie gebeurt om 18.00 uur voor het Feest van de Muziek start op de binnenplaats van het presidentieel paleis. Daar treden de groepen Brigitte, Iris Gold, Pongo en Saint Sister op.

Volgens het Elysée is Elton John een “pianovirtuoos, een genie wat melodie betreft en een echte showman”. De man is ook “een van de eerste homo-artiesten die de moed heeft gehad dit te zeggen, en in media het woord te voeren namens de homo-gemeenschap”. Ook zal Macron hulde brengen aan het sociaal “engagement” van Elton John, in het bijzonder ten behoeve van aidspatiënten. De 72-jarige zanger en pianist is sinds 1992 Officier in de Kunsten en Letteren.

LEES OOK. Hier eindigt de Yellow Brick Road: Elton John neemt afscheid van België met spetterende show in Sportpaleis

Elton John vertoeft in Frankrijk naar aanleiding van zijn afscheidstournee The Farewell Yellow Brick Road die hem op 23 mei ook naar Antwerpen bracht.