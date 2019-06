Büttner (ex-Anderlecht) mag beschikken bij Vitesse

Alexander Büttner (ex-Anderlecht) keert na de zomerstop niet meer terug bij Vitesse. Dat meldt technisch directeur Mo Allach in een verklaring op de website van de Arnhemmers. Ook Maikel van der Werff mag beschikken. Beide verdedigers hebben een aflopend contract.

“Zoals elk jaar hebben we ook te maken met inkomende en uitgaande transfers”, aldus Allach. “De gehuurde spelers keren in eerste instantie altijd terug naar hun club. Zoals al langer bekend is, is Arnold Kruiswijk gestopt en ligt de toekomst van Maikel van der Werff en Alexander Büttner elders. Uiteraard hebben wij de schaduwlijsten klaarliggen en zijn we achter de schermen al volop bezig om de selectie weer op volle sterkte te brengen.”

De dertigjarige Büttner keerde in 2017 terug bij de club waar hij van 2007 tot 2012 speelde. Zeven jaar geleden verruilde hij Vitesse voor Manchester United, nadien kwam hij even uit voor Anderlecht. De even oude Van der Werff stond vanaf 2015 onder contract bij de nummer vijf van afgelopen seizoen.