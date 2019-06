COMMENTAAR. “Wie Dries Van Langenhove een megafoon zo groot als een huis wil geven, moet hem vooral persoonlijk viseren”

De nieuwe leden van het Vlaams Parlement hebben de eed al afgelegd, morgen is het de beurt aan die van de ­Kamer. Een opvallende gelijkenis is er. Bij de jongste verkozenen die de eer hebben de nestor van de parlementen bij te staan bij de ceremonie, zitten verkozenen van het Vlaams Belang. Gisteren stonden er twee naast ouderdomsdeken Herman De Croo (Open VLD). Morgen zou er één naast Patrick Dewael (Open VLD) moeten zitten. Het verschil is dat de eedaflegging gisteren rimpelloos verliep en die van morgen nu al voor deining zorgt. Omdat het piepkuiken dat een ereplaats krijgt Dries Van Langenhove is. Hij is in verdenking gesteld voor inbreuken op de wetten wat racisme, negationisme en wapendracht betreft.