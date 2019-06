Celtic Glasgow-FK Sarajevo is grootste affiche in eerste voorronde Champions League

De loting voor de eerste voorronde van de Champions League 2019-2020 dinsdag in Nyon heeft Celtic Glasgow tegen FK Sarajevo als grootste affiche opgeleverd. Beide ploegen zijn, in respectievelijk Schotland en Bosnië-Herzegovina, kampioen van hun land.

De heenwedstrijden van de eerste voorronde worden op 9 en 10 juli afgewerkt, de terugmatchen op 16 en 17 juli. Behalve Celtic, de ex-club van Rode Duivel Dedryck Boyata, zijn er in de eerste voorronde nog enkele andere ploegen actief die af en toe de groepsfase van de Champions League halen. Zo neemt het Servische Rode Ster Belgrado het op tegen het Litouwse FK Suduva. Voor de winnaars van de eerste voorronde volgen er nog drie hordes alvorens de groepsfase van het kampioenenbal lonkt.

Club Brugge komt in de derde voorronde van de Champions League in actie, met heenwedstrijd op 6 of 7 augustus en terugmatch op 13 augustus. Racing Genk is als landskampioen rechtstreeks geplaatst voor de poulefase.