Club Brugge-target van 7 miljoen ooit weggestuurd door... Anderlecht

In Frankrijk wordt Silas Wamangituka (19) aan Marseille, Toulouse, Braga en Club Brugge gelinkt. De Congolese spits van Paris FC kost 7 miljoen euro. Opvallend: in 2017 testte Wamangituka 3 maanden bij Anderlecht. Tot Emilio Ferrera hem een negatief rapport gaf.

Silas Wamangituka scoorde vorig seizoen 11 goals voor Paris FC in de Franse Ligue 2. Verschillende Europese ploegen volgen de targetaanvaller van 1.89 meter en de Franse tweedeklasser zal miljoenen verdienen.

Dat zal toch even slikken zijn bij Anderlecht. Op het einde van 2017 streek Silas Wamangituka immers neer in Brussel voor een test van drie maanden bij Anderlecht. Het was Fabio Baglio, de makelaar van Dieumerci Mbokani, die hem naar ons land bracht van bij de Congolese club MK Etancheité waar ook verdediger Chancel Mbemba vandaan kwam.

“De jonge Mbokani”

Op drie maanden tijd was vrijwel iedereen bij paars-wit overtuigd van zijn klasse. Op het jeugdcomplex werd Wamangituka al vergeleken met de jonge Mbokani en manager Herman Van Holsbeeck was onze de indruk. Het contract lag bijna klaar, tot Emilio Ferrera - toen beloftentrainer - alsnog een negatief advies gaf. Hij was niet de speler die Anderlecht zocht. Paars-wit zou nochtans maar een kleine som aan MK Etancheité moeten betalen, maar in plaats van ondertekend werd het contract verscheurd. Balen.

Wamangituka was zwaar ontgoocheld, ook omdat zijn Europese visum bijna verliep. Hij verdween met de Noorderzon, maar wilde in geen geval terugkeren naar Congo. Hij trok naar een clubje in. Hongarije om zo via de Franse amateurclub Ales tot bij Paris FC te geraken. Daar wordt Wamangituka omschreven als een uitzonderlijk talent. Hij zou wel eens een type Wesley kunnen zijn.