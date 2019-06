Belgische beloften laten kapper overvliegen voor EK U21

De nationale beloftenploeg wil liever geen mal figuur slaan vanavond tegen Spanje, maar als je ten onder gaat, doe je dat beter in stijl. En kort geknipt.

Jovica Kalinovic, uitbater van kapperszaak Pablo the Barber in Oostende, kwam maandag overgevlogen om de jonge Duivels even onder handen te nemen. Niet voor het eerst, want Club-spelers Stefano Denswil, Wesley en Siebe Schrijvers, aanvoerder van de Belgische U21, behoren tot zijn vast cliënteel.

