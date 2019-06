N-VA blijft in Europees Parlement bij ECR-fractie

N-VA blijft ook de komende vijf jaar deel uitmaken van de conservatieve ECR-fractie in het Europees Parlement. Dat heeft de partijraad dinsdagavond beslist, zo bevestigt de woordvoerder van N-VA. In een mededeling wijst de partij erop dat ECR haar leden “expliciet de grootst mogelijke vrijheid garandeert: vrijheid van stemming en communicatie”.

Het was tot het laatste moment onduidelijk bij welke fractie de drie Europarlementsleden van N-VA aansluiting zouden zoeken. Het is dus ECR geworden, waar de Poolse regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) de grootste delegatie levert.

Verschillende opties

Uit goede bron weet Belga dat de partijraad zich dinsdag over verschillende opties moest buigen. Maar uiteindelijk viel de keuze op ECR. “ECR is een zeer verscheiden groep die haar leden de grootst mogelijke vrijheid expliciet garandeert: vrijheid van stemming en communicatie”, zegt N-VA in een mededeling. “Daardoor kunnen wij als N-VA onze eigen koers blijven varen en onze eigen politieke standpunten brengen.”

Maar dat wil niet zeggen dat N-VA niet in grote lijnen achter “de basislijn” van ECR staat, luidt het. De Vlaams-nationalisten citeren “klemtonen zoals subsidiariteit, versterking en verdieping van de interne markt, effectieve, gecontroleerde migratie, transparantie van de EU-instellingen, behoud van de trans-Atlantische defensiebanden en een duidelijke positie tussen de blinde eurofiele en meest eurosceptische fracties”.

Drie zetels

N-VA haalde op 26 mei drie zetels in het Europees Parlement binnen. Geert Bourgeois, Assita Kanko en Johan Van Overtveldt zullen voortaan tussen Brussel en Straatsburg pendelen. In de vorige legislatuur had de partij nog vier afgevaardigden in het Europese halfrond. Net als de voorbije vijf jaar zullen de N-VA’ers dus de banken van ECR versterken.

Behalve PiS, maken ook het Italiaanse Fratelli d’Italia en het Nederlands Forum voor Democratie van Thierry Baudet deel uit van ECR. Ook het uiterst rechtse Vox, een uitgesproken verdediger van de Spaanse unitaire staat, wil bij ECR aansluiten.

In haar mededeling wijst N-VA erop dat “Europese fracties niet zo gecentraliseerd en ideologisch samenhangend zijn als in de nationale parlementen”. De keuze voor een fractie is dus veeleer een “politiek-technische beslissing”, zo luidt het.

De partij licht ook toe in welke parlementscommissies haar verkozenen zullen zetelen: Geert Bourgeois in de commissie Buitenlandse Handel, Assita Kanko in Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken en Johan Van Overveldt in Economische en Monetaire zaken. Kanko wordt tevens ondervoorzitter van ECR. “Op die manier kan ze rechtstreeks waken over de lijnen van de fractie.”