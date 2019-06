Mark Demesmaeker (N-VA) naar Senaat

Mark Demesmaeker ruilt na zes jaar het Europees Parlement in voor de Senaat. De partijraad van N-VA heeft dinsdagavond beslist om hem te coöpteren.

Demesmaeker stond op de vierde plaats op de ­Europese lijst, maar raakte op 26 mei niet verkozen. Via de coöptatie vist zijn partij hem nu op. “Ik blijf samen met mijn partij ijveren voor de uiteindelijke afschaffing van de Senaat”, zegt Demesmaeker in een persbericht. “Maar dat zal me niet weerhouden om ook hier mijn stem te laten gelden voor de zaken die mij na aan het hart liggen: een écht Vlaams en een écht groen beleid.”