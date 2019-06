Nieuw rapport over ‘spookvliegtuig’ MH370 wijst piloot aan als schuldige: “Hij heeft het opzettelijk gedaan”

Het is al meer dan vijf jaar geleden dat MH370 van de radar verdween. Hoe dat kon gebeuren, is tot op vandaag niet duidelijk. Een nieuw rapport voedt de bedenkers van complottheorieën. Het nieuwe rapport focust vooral op de mentale toestand van de piloot. “Hij heeft het opzettelijk gedaan”, klinkt het.

227 passagiers en 12 crewleden zaten op het vliegtuig dat op 8 maart 2014 opsteeg vanuit Kuala Lumpur. 38 minuten was er geen vuiltje aan de lucht en toen verdween het toestel plots. De zwarte dozen van het vliegtuig werden nooit teruggevonden. Meer nog, op een paar brokstukken na werd er nooit iets teruggevonden. In 2017 werd de intensieve zoekactie naar het vermiste toestel stopgezet.

Foto: AFP

Volgens een nieuw rapport hebben de 239 zielen aan boord nooit geweten wat hen te wachten stond. Zo zou piloot Zaharie Ahmad Shah het vliegtuig tot op 40.000 voet (12 kilometer) gevlogen hebben. De normale vlieghoogte ligt tussen de 35.000 en 38.000 voet (tussen 10 en 11 kilometer). Volgens ingenieur Mike Exner is vliegen op 40.000 voet heel gevaarlijk. “Iedereen in het vliegtuig sterft op die hoogte. Het vliegtuig zou zonder druk vallen wat voor iedereen zou beteken dat ze snel het bewustzijn zouden verliezen en zo pijnloos zouden sterven.” Volgens deze theorie zou de piloot dus doelbewust de limieten hebben overschreden en zo 239 passagiers mee hebben genomen in de dood.

Een vriend van de piloot, zelf ook piloot, bevestigt het turbulente leven van de man. “Zaharies huwelijk stond op springen. Hij had in het verleden ook met enkele stewardessen het bed gedeeld. Ach ja, dan doen we allemaal toch. Zijn vrouw wist dat ook.”

Shah zou ook een Chinese tweeling gestalkt hebben. Hij liet zich ook kritisch uit over de Maleisische overheid, die toen nog hoofdaandeelhouder was van de luchtvaartmaatschappij. De politie vond bij een huiszoeking ook een luchtvaartsimulator waarop Shah de route van die laatste reis op stond. Al deze elementen wijzen volgens het onderzoek dus naar de piloot die het vliegtuig opzettelijk crashte. Zijn vrouw ontkent dat er problemen waren.

LEES OOK.De theorieën over het grootste luchtvaartmysterie ooit