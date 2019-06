Ook Antwerp lonkt naar Zinho Vanheusden

Standard hoopt nog altijd om Zinho Vanheusden (19) definitief over te nemen van Inter. Maar de gesprekken met de Italiaanse topclub – de Rouches zijn bereid om tussen de 18 en 20 miljoen euro neer te tellen – liggen even stil. Het is nog altijd de wens van alle partijen dat de centrale verdediger, op dit moment revaliderend van een knieblessure, naar Standard trekt, maar het optimisme is wat verminderd. Er zijn ook kapers op de kust, Belgische zelfs.

Ook Antwerp is geïnteresseerd. Zeker na het vertrek van Jelle Van Damme kunnen ze daar nog wel wat versterking achterin gebruiken. Of Vanheusden een realistische piste is voor de Great Old, is nog maar de vraag.