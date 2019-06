Ruim 40 doden bij aanval op twee dorpen in Mali

In Mali hebben gewapende opstandelingen twee dorpen aangevallen en minstens 41 mensen gedood. Dat heeft een woordvoerster van het leger dinsdag aan het Duitse persagentschap dpa gezegd. Het gaat om de dorpen Gangafari en Yoro, in het centrum van het land. De aanvallers gingen er ook vandoor met het vee. Het bloedbad werd voorlopig nog door niemand opgeëist.

In Mali zijn extremistische groeperingen actief, maar er is ook veel etnisch geweld. Vaak wordt er ook gevochten om de weinige weiden en akkers die in de droge Sahelregio voorhanden zijn. Ruim een week geleden werden volgens de regering bij een gelijkaardige aanval al rond de 35 mensen gedood, waaronder 24 kinderen. In maart werden bij een aanval op een ander dorp in het centrum van het land minstens 130 personen vermoord.

Mali behoort volgens een rangschikking van de VN tot de tien armste landen ter wereld. Terwijl er in het noorden van Mali meerdere islamistische terreurorganisaties actief zijn, woeden er in het centrum van het land vooral etnische conflicten. Die kostten vorig jaar aan minstens 500 mensen het leven.