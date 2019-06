Marta bezorgt Brazilië met historische treffer de zege tegen Italië op WK vrouwenvoetbal

Italië, Australië en Brazilië hebben zich dinsdagavond op de slotspeeldag in groep C geplaatst voor de achtste finales van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk.

WK-topschutter aller tijden

Italië verloor in Valenciennes met het kleinste verschil van Brazilië (0-1), na een strafschopdoelpunt van levende legende Marta een kwartier voor affluiten. Voor de Braziliaanse aanvalster was het al de zeventiende treffer in vijf WK-edities en daarmee is de 33-jarige Marta WK-topschutter aller tijden. Het vorige record stond op naam van Miroslav Klose, die op het WK van 2014 in Brazilië zijn zestiende en laatste WK-doelpunt liet noteren.

Italië toch groepswinnaar

Ondanks de nederlaag zijn de Italianen met zes punten toch groepswinnaar dankzij een beter doelsaldo. Australië, dat op de slotspeeldag in Grenoble met 4-1 won van Jamaica, eindigt met evenveel punten op de tweede plaats. Brazilië telt eveneens zes punten en heeft hetzelfde doelsaldo als Australië, maar de Australiërs scoorden twee doelpunten meer en eindigden zo op de tweede plaats. Daardoor kennen ze hun tegenstander in de achtste finales al. Dat wordt Noorwegen. Jamaica eindigt puntenloos laatste in de groep en is uitgeschakeld.