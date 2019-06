Opvallend: Spanje speelt op EK U21 met niet één speler van Barcelona

Dat Spanje, twee jaar geleden verliezend finalist van het EK U21, vandaag tegen België ronkende namen in stelling brengt, is geen verrassing. A-internationals zelfs. Nummer tien Dani Ceballos, in 2017 de beste speler van het EK U21, kreeg dit seizoen behoorlijk wat speelkansen bij Real Madrid. Er is Napoli-revelatie Fabian Ruiz in het middenveld, licht onzeker, maar wellicht fit. En ook Mikel Oyarzabal, de linksbuiten van Real Sociedad, goed voor dertien competitiegoals en gegeerd door Barcelona.

Verrassender is dat Barça geen enkele speler in de selectie telt. Wel vertegenwoordigd zijn Real Madrid met twee spelers, Real Sociedad met drie. Zelfs het Kroatische Dinamo Zagreb, waar ex-Barça-speler Dani Olmo sinds zijn zestiende speelt.

Is dat omdat Barcelona geen goeie jeugd heeft? Neen, onzin. Onder meer Barça-supertalent Carlos Aleña viel naast de selectie, wat niet logisch is. Het gaat om politieke keuzes, beweren insiders. De Spaanse beloftencoach Ivan de la Fuente, zelf een ex-speler van Bilbao, heeft een duidelijke voorkeur voor spelers uit het noorden van het land, met name Baskenland. De munitie is dus al geleverd indien Spanje het straks zou laten afweten.

Bij België boet Jackers voor fout, De Wolf in doel

Opmerkelijk beeld, maandag op training: keeperstrainer Filip De Wilde die aan doelman Nordin Jackers uitlegt wat hij zondag verkeerd deed bij de eerste tegengoal tegen Polen. Een goeie verstaander heeft maar een half woord nodig. Bondscoach Johan Walem zet vanavond Lokeren-doelman Ortwin De Wolf tussen de palen. Die keepte slechts twee belofteninterlands, maar deed het voorbije seizoen wel meer ervaring op bij Lokeren dan Jackers, bankzitter bij Genk.

Ook elders in het elftal zijn wijzigingen te verwachten na de 3-2-nederlaag, ook al omdat de tijd tussen de twee matchen kort is én de warmte krachten kostte. Wellicht doet Walem een beroep op het loopvermogen van Alexis De Sart en mogelijk wordt Bryan Heynen daar het slachtoffer van. Een aanvaller opofferen voor een middenvelder is Walem niet van plan. “Wij willen ook voetballen.”

Vermoedelijke opstelling Spanje: Unai Simon; Aguirregabiria, Vallejo, Unai Simon, Jorge Mere, Aaron Martin; Merino, Ruiz, Ceballos; Soler, Rafa Mir, Oyarzabal

Vermoedelijke opstelling België: De Wolf; Cools, Faes, Cobbaut, De Norre; Mangala, De Sart, Schrijvers; Lukebakio, Leya Iseka, Mbenza

