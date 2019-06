Merkel begint hevig te trillen tijdens ceremonie

Tijdens de officiële ontvangst van de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdag in Berlijn werd de Duitse bondskanselier Angela Merkel bijna onwel. Op camerabeelden is te zien hoe haar hele lichaam begon te beven tijdens het Duitse volkslied.

Het was op dat moment zowat 30 graden Celsius in de Duitse hoofdstad. Het trillen duurde niet lang, maar zaaide wel ongerustheid over Merkels gezondheid, die volgende maand 65 jaar wordt. Op de persconferentie stelde het Duitse staatshoofd iedereen gerust: “Ik heb intussen drie glazen water gedronken, daar had ik duidelijk behoefte aan. Ik voel me heel goed.” De gesprekken met Zelensky vonden zoals gepland plaats.

Het is niet de eerste keer dat Merkel zo trilde. Ook bij eerdere voorvallen, zoals in Mexico, werd uitdroging als oorzaak genoemd. Merkel is bezig aan haar laatste mandaat en zou uiterlijk in 2021 aftreden.

