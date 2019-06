Nana Ampomah kiest voor Club Brugge: Ghanese winger hoopt op hereniging met Philippe Clement

Wordt Nana Ampomah (23) de tweede zomeraanwinst van Club Brugge? De winger van Waasland-Beveren heeft zelf alvast voor blauw-zwart gekozen en wacht nu op het akkoord tussen de clubs, die later deze week samenzitten.

Odilon Kossounou. U was hem mogelijk al vergeten, maar de 18-jarige Ivoriaanse centrale verdediger werd vorige maand – toen Philippe Clement er zelfs nog niet was – de eerste inkomende transfer van Club Brugge, dat drie miljoen voor het talent betaalde.

Nana Opoku Ampomah: dat moet de volgende worden. De 23-jarige Ghanese winger wil al een tijdje hogerop en mag nu ook vertrekken van Waasland-Beveren. Aan interesse geen gebrek. Enkele buitenlandse clubs – onder meer Fenerbahçe en Fortuna Düsseldorf – volgen hem al even. In België had hij een gesprek met Antwerp. Maar er was en is vooral Club, waar zijn ex-trainer Philippe Clement hem graag ziet komen – hij wou hem in de winter ook naar Genk halen.

Ampomah heeft zijn eigen keuze alvast gemaakt. De geboren dribbelaar was gisteren opnieuw in Brugge voor een gesprek en daar weten ze intussen dat hij voor de West-Vlamingen gekozen heeft. Hij wil zelf ook heel graag weer met Clement samenwerken, onder wie hij destijds ontbolsterde. Het is nu aan de clubs, die deze week samenzitten, om eruit te geraken. Op de Freethiel willen ze boter bij de vis, maar er is wel beloofd om mee te werken aan een transfer. Door Ampomah – in Beveren goed voor 19 goals in 88 duels – vast te leggen, kan Club alvast anticiperen op het vertrek van een andere winger. Aan Danjuma en Dennis wordt deze zomer immers sowieso nog getrokken.