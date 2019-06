Eerst de ‘like’, straks de ‘Libra’

Wat zul je ermee kunnen kopen?

“Als het aan Facebook ligt, zul je er waarlijk alles mee kunnen kopen: films, kledij, schoenen, boeken, reizen, taxiritten,...”, zegt Thomas Spaas, advocaat en bestuurder van de Belgian Bitcoin Association. “Daarnaast kan de Libra ook gebruikt worden om geld aan mensen over te maken met WhatsApp, waar Facebook ook eigenaar van is. Onder vrienden zul je dan net zo makkelijk aan elkaar kunnen betalen als je nu een foto doorstuurt. Of je betaalt zo ook gewoon een kop koffie op café.”

Hoe werkt het?

In Messenger of WhatsApp komt een elektronische portefeuille, genaamd Calibra, die niet aan een bankrekening hoeft gekoppeld te zijn. Je zal er ook Libra op kunnen plaatsen door in wisselpunten – bijvoorbeeld in een kruidenierszaak – de digitale munt te kopen.

Hoeveel zal die munt waard zijn?

Waarschijnlijk een bedrag in de buurt van de dollar en euro. “De waarde zal gekoppeld worden aan verschillende sterke munten zoals de euro, dollar, pond,...” zegt Spaas. “Om er zo een stabiele munt van te maken. Dat zorgt ervoor dat ze in landen met zeer labiele munten een veel grotere zekerheid kunnen bieden. De Libra behoudt wel zijn waarde. Wil je die volgend jaar terug omruilen, dan krijg je er een gelijkaardig bedrag voor.”

Waarom wil Facebook een eigen munt?

Zelf hebben ze er nobele bedoelingen mee. De Libra Association omschrijf Facebook als non-profit. Want ze willen er “mensen die niet in het bancaire systeem terechtkunnen, toch toegang mee geven tot digitale betalingen”. “Het zal ook een simpele en veel goedkopere manier zijn om geld te sturen naar familie in het buitenland”, klinkt het. “Ze omschrijven het project inderdaad als een non-profitorganisatie van 28 topbedrijven”, zegt Spaas. “Maar er zit natuurlijk ook een verdienmodel achter. Facebook zal toch een procent op die verrichtingen nemen.”

Er waren vooraf veel vragen over de privacy. Waarom?

“Omdat er zo mogelijk toegang is tot nieuwe data”, zegt Bart Preneel, cryptograaf en cryptoanalist aan de KU Leuven. “Nu weet Facebook wie je vrienden zijn, wat je doet, waar je woont, waar je interesses liggen,... Wat zeer interessante informatie is voor potentiële adverteerders. Maar het is nog veel interessanter voor die adverteerders om ook te weten wat je koopt en wanneer je iets koopt. De bank is momenteel de enige met al die informatie, maar zij mogen daar bij wet niets mee doen. Dus rees de vraag: wat zal Facebook ermee doen?”

“Al dekken ze zich onmiddellijk in tegen die vraag”, zegt Spaas. “Ze wisten dat niemand hen zou vertrouwen, dus hebben ze ‘een onafhankelijk systeem’ gemaakt waarvan ze zeggen dat het niet gelinkt is aan het Facebookaccount zelf. Zij en hun partners weten dat er iets gekocht wordt, maar niet door wie. Al heb ik toch mijn twijfels. Als je ziet wie de partners zijn – Visa, MasterCard, PayPal,... – dan zijn dat geen goede doelen hé. Het zijn bedrijven die al actief zijn in die sector. Waarom zouden zij nu in een nieuw systeem stappen als er niets meer uit te halen valt dan wat ze nu al hebben? Het wordt uitkijken naar de details in het systeem.”

Wordt alles op Facebook betalend met Libra?

Thomas Spaas Belgian Bitcoin Association “Net zo goed wordt dit een flop. Maar slaat het aan, dan wordt het wel concurrentie voor de gewone munten”

“Dat denk ik niet”, zegt Spaas. “Verenigingen die nu al eens een paar euro uitgeven om wat reclame te maken op hun pagina, gaan ze niet verplichten om met de Libra te werken. Want dan lopen ze het risico dat ze die mensen wegjagen. Maar ze zullen wel hun best doen om ervoor te zorgen dat je er uiteindelijk maar moeilijk rond kan. Want als al je vrienden het doen, moet je zelf ook wel volgen.”

Betalen we op een dag enkel nog in Libra en niet meer in euro of dollar?

“Facebook zegt dat het een wereldmunt wordt”, zegt Spaas. “Maar het is toch afwachten. Net zo goed wordt dit een flop. Maar slaat het aan, dan wordt het wel concurrentie voor de gewone munten. Wat met de Bitcoin? Daar zie ik minder concurrentie. Die wordt vooral gebruikt als belegging, niet als dagelijks betaalmiddel.”