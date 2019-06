Pro League schuift veelbesproken deadline in alle stilte twee weken op, BAS krijgt wat ademruimte

De Pro League heeft in alle stilte de deadline voor de seizoensafsluiting met twee weken opgeschoven. De uitslagen van de wedstrijden en de eindrangschikking van het profvoetbal zijn vanaf nu definitief op 15 juli volgend op het einde van het seizoen. Voordien konden profclubs maar tot 1 juli nog in een andere reeks geplaatst worden.

Volgende week buigt het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zich over het matchfixingdossier, dat gaat over de vermeende competitievervalsing in KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Die uitspraak wordt cruciaal voor de reeksindeling van komend seizoen en aanvankelijk konden de betrokken clubs enkel bij een uitspraak vóór 1 juli een sportieve sanctie krijgen die komend seizoen al zou gelden. Nu krijgt het BAS dus wat meer ademruimte om te beslissen in welke afdeling KV en Waasland-Beveren zullen aantreden.

“Geen specifieke regel voor de zaak over Mechelen”

Omdat de stemming over de reglementswijziging plaatsvond op 13 mei, toen de zaak Propere Handen al voorlag bij de Geschillencommissie Hoger Beroep, lijkt het er sterk op dat de regels tijdens het spel werden aangepast.

“Er is niks veranderd aan de matchfixingbepalingen, de bevoegde instanties en de voorziene sancties. Dit is ook geen specifieke regel voor de zaak over Mechelen, het is een algemene regel”, ontkent Pierre François, de CEO van de Pro League, dat in Sport/Voetbalmagazine. “Ten eerste konden partijen vroeger hun rechten van verdediging niet altijd ontwikkelen zoals ze dat wensten. Ten tweede konden de bevoegde instanties niet altijd in de beste omstandigheden tot een beslissing komen. Ten derde is er de integriteit van de competities. Die zaken primeren op praktische overwegingen.”

Het BAS buigt zich op 25 en 26 juni over de uitgesproken straffen van de Geschillencommissie Hoger Beroep op 1 juni. Daartegen gingen KV Mechelen en zijn vier veroordeelde clubbestuurders, Mechelse supportersorganen, tussenkomende partijen Lokeren en Tubeke en spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Walter Mortelmans in beroep.

