CLUBNIEUWS. Gent lonkt naar Kameroens international, Genk heeft vervanger voor Ingvartsen en mogelijk oplossing voor Santini

AA Gent heeft zijn oog laten vallen op een Kameroense international en Racing Genk heeft zijn vervanger van Marcus Ingvartsen zo goed als beet. Bij Anderlecht proberen ze dan weer heel wat spelers van de hand te doen en na Appiah en Vranjes lijkt er nu ook een oplossing voor Santini in de maak. Uw clubnieuws van de dag.

Kameroens international in beeld bij AA Gent

AA Gent richt zijn vizier op Michael Ngadeu (foto), de 28-jarige centrale verdediger van Sparta Praag die hoge ogen gooide in de Europa League, wat hem een plaatsje opleverde in het Team van het Jaar. De Kameroense international genoot vorige winter al grote belangstelling van onder andere Fulham. Tsjechische bronnen melden nu dat AA Gent de aankoopclausule gelicht zou hebben en voluit wil gaan voor Ngadeu, die 4,5 miljoen euro moet kosten.(ssg)

Nygren vervangt Ingvartsen bij Genk

De transfer van Benjamin Nygren (17) naar Racing Genk wordt ten laatste eind deze week afgerond. Zodra de laatste punten en komma’s gezet zijn in het contract, kan de Zweedse aanvaller afreizen voor de fysieke en medische tests. Nygren maakte dit jaar furore bij IFK Göteborg als rechtsbuiten. In twaalf wedstrijden was hij goed voor vier goals en evenveel assists. Bij Genk zal Nygren echter worden uitgespeeld als diepe spits of in een tweespitsensysteem als tweede aanvaller. Hij wordt, ondanks een verschillend profiel, de vervanger van Marcus Ingvartsen.

Bij Genk maakten ze intussen de komst van Mazzu’s assistenten Denis Dessaer (35) en Tom Van Imschoot (37) officieel, alsook die van extra videoanalist Sandro Salmone (36).(mg)

Vindt Anderlecht ook oplossing voor Santini?

De transfermarkt komt op gang bij Anderlecht. Dennis Appiah (27) is de eerste vertrekker. De rechtsback verhuist voor vier jaar naar Nantes, dat zo’n 750.000 euro betaalt. Makelaar Mogi Bayat lijkt op dreef met de Franse club, want na Trebel wordt nu ook spits Ivan Santini er genoemd. De topschutter staat ook op de radar van Sampdoria. Een ander nakend vertrek is dat van Ognjen Vranjes. De onderhandelingen voor een terugkeer van de verdediger naar AEK Athene waren bekoeld, maar laaien weer op. Vranjes reist donderdag naar Athene, het gaat om een verhuur zonder aankoopoptie. Ook Luka Adzic staat trouwens bij AEK op de lijst. Paars-wit kijkt best uit naar een nieuwe rechterflankspeler, want volgens La Gazzetta dello Sport volgt Udinese Alexis Saelemaekers (19). Weer Bayat?

Wat inkomende transfers betreft, is het rustiger. De makelaar van de Kosovaarse spits Vedat Muriqi van het Turkse Rizespor verklaarde wel dat Anderlecht een bod deed. Hij scoorde vorig seizoen 17 keer. Ook Michael Frey (24), een Zwitserse spits van Fenerbahçe, werd aangeboden.

RSCA staat ook voor een contractverlenging. De Congolees Edo Kayembe (21) wordt gezien als een wissel op de toekomst. RSCA wil zijn overeenkomst met een jaar openbreken tot 2022 en de middenvelder dan eventueel een jaar uitlenen.(jug, bla)

Foto: Simon Mouton

Ook vandaag nog medische testen bij Club Brugge

Gisterochtend om 9 uur zijn de huidige A-kernspelers van Club alvast aan hun seizoen begonnen, in hun nieuwe thuis. In het oefencomplex in Westkapelle – het Belfius Basecamp – werden een aantal spelers verwacht voor medische tests. Ook Clement tekende present. Mannen als Vormer, Denswil, Mata, Rits, Vossen en Horvath waren de eersten die hun intrede deden in hun nieuwe kleedkamer en oefenruimtes. Hun reacties waren unaniem lovend. “De eerste indruk is heel goed”, zei aanvoerder Vormer. “Het is heel mooi en groot. Hier kan je lekker werken. We hebben genoeg vakantie gehad.” Ploegmaat Mata trad hem bij. “Als je dit allemaal ziet, raak je enkel gemotiveerd om nog meer te werken”, aldus de verdediger.

Ook vandaag staan er nog medische testen gepland voordat vrijdag de eerste veldtraining wordt afgewerkt. Opvallend: gisteren liepen de spelers nog rond in de trainingsshirts van vorig seizoen.

Maar daar komt weldra verandering in. Vrijdag beginnen de spelers het seizoen met nieuwe trainingsuitrustingen en volgende woensdag wordt het nieuwe homeshirt van blauw-zwart gelanceerd. De oefenwedstrijd van komende zondag op het veld van tweedeprovincialer Heist speelt Club dus nog in de oude uitrustingen. (dvd, dige, jve)

Vargas twee jaar bij Oostende, Iraanse spits nog te duur

De terugkeer van Ronald Vargas (32) is rond: de Venezolaan tekent bij KV Oostende voor één seizoen met een optie op een extra jaar. Vargas is in België vooral bekend van zijn periode bij Club Brugge vanaf 2008. In 2011 verkaste hij naar Anderlecht, maar daar faalde hij door blessures. Daarna begon hij aan een tocht door Turkije, Griekenland en Australië, waar hij sinds 2017 onder contract lag bij de Newcastle Jets.

Bij KVO moet Vargas voor creativiteit zorgen. Oostende zoekt nu verder naar een spits en een defensieve middenvelder. Voor de aanval komt Medhi Tarimi (26) in aanmerking. De Iraanse international is transfervrij. Alleen zijn salariseisen zijn nog te hoog voor Oostende.(bla, jug, thst)

Antwerp mist drie keepers op eerste training

Ook voor Antwerp kan het seizoen weer beginnen. Vandaag en morgen staan de fysieke testen gepland, morgennamiddag is er de eerste veldtraining. Govea, met wie het bestuur nog on speaking terms is over een verlengd verblijf, komt later naar België. Bolat heeft na zijn interlands nog een week vakantie, Bolingi (zeker tot 30 juni Afrika Cup) en Teunckens (zeker tot 22 juni EK U21) zijn nog voor hun land aan de slag. Qua keepers is er nu dus alleen De Winter, die gezelschap krijgt vanuit de beloften want ook vierde keus Lathouwers ontbreekt. Goed nieuws is er van Buta, die weer fit is. De rechtsback legde gisteren al zijn fysieke tests af en is klaar om met de groep aan te pikken, al zal hij nog niet alles meedoen.(dvd, dige)