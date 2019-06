Trump trapt campagne voor tweede ambtstermijn af in Florida: “Keep America Great”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdagavond in Orlando (Florida) officieel de aftrap gegeven voor zijn verkiezingscampagne. In 2020 gaat hij voor een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten. De rode draad tijdens deze eerste officiële campagnespeech was het goede werk dat hij in zijn eerste 2,5 jaar geleverd heeft en wil voortzetten, in contrast met wat een beleid van “radicaal linkse” Democraten zou betekenen voor het land. Ook de media moesten het meermaals ontgelden.

Het Amway Center in Orlando stroomde vol met Trump-aanhangers die, getooid met rode petten en met bordjes met de slogans ‘Make America Great Again’, ‘Keep America Great’ en ‘Four More Years’ getuige wilden zijn van hoe Trump officieel de campagne voor zijn herverkiezing in 2020 startte.

De uitzinnige menigte werd opgewarmd met een gebedsdienst. “Trump zal alle strategieën van de hel overwinnen.” Daarna kwamen Trumps zonen Eric en Donald Jr. vertellen hoeveel beter het land het nu doet. “Donald Trump heeft in de handel met Mexico meer bereikt met één tweet, misschien twee, dan de regeringen daarvoor in twintig jaar. Maar je zal nooit deze positieve dingen horen in de media, die geven ons 95 procent negatieve berichtgeving. Daarom is het belangrijk dat jullie met ons vechten”, aldus Donald Jr.

Vicepresident Mike Pence zei dat Amerika nog vier jaar Trump nodig heeft. “Hij is een man die zegt wat hij bedoelt en meent wat hij zegt. Hij zei dat hij Amerika weer groots zou maken en dat is precies wat hij gedaan heeft. We hebben al zo veel gedaan, maar er is nog zo veel te doen.”

First lady Melania Trump leidde de president in door te zeggen dat het een eer is geweest om het land te dienen de voorbij twee jaar en dat ze ernaar uit kijkt om het nog zes jaar te doen. “Ik ben trots op wat mijn echtgenoot heeft gedaan.”

Aanvallen op de media

Terwijl het publiek “USA, USA” scandeerde, nam president Donald Trump zelf achter de microfoon plaats. Beginnen deed hij met een aanval op de media. “Ik dacht vooraf, dit is een grote arena voor een dinsdagavond, en als er drie of vier lege stoeltjes zouden zijn, zouden ze zeggen dat ik het niet kon vullen. Maar ik wilde toch naar hier komen, en kijk, het zit overvol!”

“Exact vier jaar geleden kondigde ik mijn presidentscampagne aan. Het werd een grote politieke beweging van mensen die geloven dat een natie eerst moet zorgen voor de eigen burgers. We hebben de macht teruggeven aan het volk. Het land bereikt nieuwe hoogtes. Zolang we dit team behouden, gaan we een fantastische toekomst tegemoet. De American Dream is terug en is sterker dan ooit.”

“2016 was een definiërend moment in de Amerikaanse geschiedenis. Vraag maar aan hen daar”, aldus Trump, wijzend naar de media in de zaal, begeleid door boegeroep van het publiek. “Dat is trouwens veel fake news daar achteraan. De hoeveelheid pers die we hier vanavond hebben doet me denken aan de Academy Awards, voor die politiek getint werden en de ratings kelderden.”

“Het moeras vecht terug”

“Toen ik aangesteld werd, hebben we niet alleen de macht van één partij naar de andere overgedragen, maar hebben we de macht teruggeven aan het Amerikaanse volk.”

Foto: EPA-EFE

“Ik heb vaak gezegd dat we het moeras zouden doen leeglopen en dat is precies wat we doen. Dat is waarom het moeras zo venijnig en gewelddadig terugvecht. We hebben het Mueller-onderzoek gewonnen en nu willen ze het opnieuw doen. Het is een hoax. Geen enkele president zou dit mogen meemaken.”

“Onze patriottische beweging ligt al van de eerste dag onder aanval. We hebben hebben meer bereikt dan ooit in de geschiedenis en onder moeilijkere omstandigheden. We zijn door de grootste heksenjacht ooit gegaan. Een jacht door ‘crooked’ Hillary Clinton, de fake news media, de democraten… allemaal in een illegale poging om de resultaten van de verkiezing om te draaien en de democratie omver te werpen.”

“Ze gingen achter mijn familie aan, mijn financiën… maar ze gaan eigenlijk echt achter jou aan. Ze proberen je stem uit te wissen, ze proberen de nalatenschap uit te wissen van de beste campagne en verkiezing in de geschiedenis van dit land. Ze willen je de toekomst ontzeggen die je verdient en die je nu krijgt. Het zijn radicalen die gedreven zijn door haat en die ons land willen kapotmaken, maar dat is onaanvaardbaar en dat gaat niet gebeuren!”

“Kijk maar naar het rechtssysteem, waar ik binnenkort mijn 145ste rechter zal aangeduid hebben, een record sinds George Washington. Zij willen jouw rechters afnemen, ze willen de rechtszalen vol radicaal links stoppen. Kijk naar wat ze gedaan hebben met een zeer goede man, rechter Kavanaugh, die heel gerespecteerd is: ze probeerden hem met valse en kwaadaardige beschuldigingen kapot te maken.”

“Stel je voor wat deze boze linkse bende zou doen als zij het land zouden leiden. Ze zouden je vrijheid van meningsuiting afnemen, je grondrechten afpakken, terwijl ze het land zouden overspoelen met illegale immigranten in de hoop meer stemmen te krijgen.”

Trump stelde het publiek gerust dat ze de muur aan het bouwen zijn, en dat ze snel vooruitgang maken. “Het is mooi. Ik heb het ontwerp veranderd; het is nu groter, sterker en goedkoper.”

“Stel je voor dat ik een e-mail zou verwijderen”

“Democraten willen ons niet samenbrengen, ze willen ons verdelen. Dat gaat niet gebeuren met de Republikeinen. Deze verkiezing is een verdict over de vooruitgang die we gemaakt hebben en over zij onze democratie willen ondermijnen. Deze verkiezing gaat over of we in een land willen leven waar mensen die verliezen de volgende jaren besteden aan pogingen om het land uiteen te trekken.”

“Als je wil weten hoe het systeem vervalst is, vergelijk dan eens hoe ze achter ons aan gingen met hoe ze Hillary Clinton en haar e-mail zomaar lieten passeren. Kan je je voorstellen dat ik één e-mail zou verwijderen, bijvoorbeeld een liefdesbrief aan Melania? Het zou de elektrische stoel zijn voor Trump.”

“Het enige wat ze zullen begrijpen is een aardbeving in de stemkantoren. We hebben het al eens gedaan, en we gaan het opnieuw doen. En deze keer zou het veel gemakkelijker moeten zijn, want we hebben al zo veel bereikt.”

Daarop volgde een opsomming van wat volgens Trump de Democraten allemaal slecht en de Republikeinen goed gedaan hebben, en hoe de president onder andere slechte handelsakkoorden heeft stopgezet.

“Keep America Great”

“Ik heb nieuws voor de Democraten die terug willen naar de grote mislukkingen van het verleden: we gaan niet terug. We willen een beetje meer tijd, het moet gebetonneerd worden.”

“Nu moeten we een belangrijke beslissing nemen”, kondigde Trump aan. “Blijven we voor de campagne bij de beste slogan ooit: ‘Make America Great Again’? Maar we hebben Amerika al weer groots gemaakt, we hebben het echt gedaan. Ik weet een nieuwe die echt werkt: ‘Keep America Great’.” Het publiek mocht beslissen en met het meeste gejuich is de nieuwe slogan ‘Keep America Great’ officieel gelanceerd.

“We zullen blijven vechten, we zullen blijven Amerika weer groots maken en we zullen inderdaad Amerika groots houden. We zullen het beter houden dan voordien. En dat is waarom ik vanavond voor jullie sta om officieel mijn campagne aan te kondigen voor een tweede termijn als president van de Verenigde Staten.”

Waarom Florida?

Waarom koos Trump voor Florida voor de start van zijn campagne? De president vertoeft vaak in die staat, “mijn tweede thuis of misschien wel mijn eerste thuis”, waar ook zijn resort Mar-a-Lago ligt. Hij begrijpt ook goed het belang van de aanzienlijke ­Cubaanse en Venezolaanse gemeenschap die er woont. Uit afkeer voor de regimes in Havana en Caracas stemmen velen van de ­diaspora in de VS rechts. En last but not least: Florida is bij elke presidentsverkiezing cruciaal, omdat de staat dan zowel rood (Republikeins) als blauw (Democratisch) kan kleuren.

Trump verkeerde deze week niet in de beste stemming. Uit gelekte interne peilingen bleek dat hij op verlies staat in staten als Wisconsin en Michigan, waar hij in 2016 nipt won. 3 november 2020, de dag waarop de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvinden, is wel nog veraf.